Arka bacakları kısa doğdu

Hakkâri'nin Yüksekova'da bir oğlak arka bacakları kısa olarak doğdu.

İlçe merkezine 5 kilometre uzaklıkta bulunan Bulgurlu köyünde yaşayan Nejdet Şener'in sürüsündeki keçilerinden biri, arka bacakları normalden 10 santimetre daha kısa bir oğlak doğurdu. 5 gün önce doğan oğlağın arka bacaklarının kısa olduğunu gören Şener, büyük şaşkınlık yaşadığını belirterek, "Oğlağın arka ayaklarının kısa olduğunu görünce şaşkına döndük. Uzun zamandır köyde koyun besiciliği yapıyoruz ama böyle bir şeye şahit olmadık. Oğlak yürüyemediği için annesini emziremiyor. Biz biberonla süt veriyoruz. Biraz daha büyüdükten sonra yürümesi için tekerlekli bir yürüteç yapmayı düşünüyoruz" dedi.