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Asfaltlama çalışması köylüleri sevindirdi

HAKKARİ (İHA) – Karayolları 114.

Hakkari Şube Şefliği ekiplerinin Çukurca ilçesine bağlı Gündeş köyü bölgesinde yapmış oldukları asfaltlama çalışması köylüleri sevindirdi.


Kış aylarında aşırı yağışlardan dolayı araç ve yaya geçişlerinde sıkıntı yaşanılan yol, ekipler tarafından asfaltlanarak yenilendi. Köy muhtarı Agit Ölmez, Çukurca Özel İdaresi ekiplerinin daha önce Gündeş köyüne bağlı Köprülü mezrasının yollarının bir kısmını onardığını belirterek, “Karayolları 114. Hakkari Şube Şefliği ekipler tarafından öğrencilerimizin de sıklıkla kullandığı yolun asfaltlama işlemi yapıldı. Aynı zamanda Hakkari-Şırnak yolu olan ve mezralarımızı da kapsayan 3 kilometrelik yolun yarısı ekipler tarafından yenilendi. Yetkililerden geriye kalan 1,5 kilometrelik yolun da bu yıl yapılması konusunda ricada bulunuyoruz. Çünkü bu yollarda sadece köy ve mezralarımıza bağlı 4 bin nüfus kullanıyor. Yıllardır yağışlardan dolayı sıkıntılı olan yolu asfaltlayan karayolları yetkilileri köylülerin sıkıntısını giderdi. Öğrencilerimizi ve köylülerimizi bu sıkıntıdan kurtardılar. Bütün köylüler adına emeği geçen yetkililere şükranlarımızı sunuyoruz” dedi.

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