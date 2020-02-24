İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Asılsız paylaşımlar vatandaşı mağdur etti

Hakkari’de sosyal medyada, özellikle Whatsapp gruplarında asılsız paylaşılan deprem söylentileri yüzünden bazı vatandaşlar geceyi dışarıda geçirdi.

Hakkari'de sosyal medyada, özellikle Whatsapp gruplarında asılsız paylaşılan deprem söylentileri yüzünden bazı vatandaşlar geceyi dışarıda geçirdi.


Bir depremin gün ve saat verilerek önceden kestirilmesi günümüz teknolojik imkanlarıyla mümkün olmayan bu saate deprem olacak paylaşımları birçok vatandaşı mağdur etti. Hakkari'de bazı vatandaşlar araçlarında bazıları ise geceyi dışarıda geçirmek zorunda kaldı. Yetkililer sosyal medyada, özellikle Whatsapp gruplarında dolaşan asılsız bilgilere itibar etmemeleri, doğru bilgi için resmi kaynakları takip etmeleri uyarısında bulundular.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.