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Aşiret Lideri Adıyaman'dan AK Parti'li Özbek'e ziyaret

Jirki Aşireti Lideri Tahir Adıyaman, AK Parti Hakkari İl Başkanı Abdulmuttalip Özbek’e ‘hayırlı olsun’ ziyaretinde bulundu.

Jirki Aşireti Lideri Tahir Adıyaman, AK Parti Hakkari İl Başkanı Abdulmuttalip Özbek'e ‘hayırlı olsun' ziyaretinde bulundu.


Aşiret Lideri Tahir Adıyaman ve beraberindekiler, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından AK Parti Hakkari İl Başkanlığı görevi tevdi edilen Abdulmuttalip Özbek'i parti binasında ziyaret etti. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Özbek, “Bizim gibi düşünen düşünmeyen herkese kapımız açıktır. İnsanımıza hizmet için varız” dedi.


Adıyaman da, Özbek'e yeni görevinden başarılar dileyerek, “Eski dönemler bitti artık. Geleceğe bakmak lazım. Faydalı ne ise onu yapın. Ayrım yapılmadan çalışın. Allah bu görevde yardımcınız olsun” ifadelerini kullandı.

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