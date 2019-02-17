Aşırı yüklemeden dolayı elektrik trafosu yandı

HAKKARİ (İHA) – Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde aşırı yüklenmeden dolayı elektrik trafosu alev alev yandı.

İlçenin Cengiz Topel Caddesi'nin üzerinde bulunan elektrik trafosu, aşırı yüklenmeden dolayı bir anda alev aldı. Haber verilmesi üzerine bölgeye gelen itfaiye ve elektrik arıza ekipleri, yangını kısa sürede kontrol altına aldı. Ekipler tarafından onarım için çalışma başlatılırken, yangının kış şartlarında aşırı yüklenmeden kaynaklandığı tespit edildi.