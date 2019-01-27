Asker uğurlamaya giden ailenin evini su bastı

Hakkari'de vatani görevini yapmaya giden çocuklarını uğurlamaya giden Akın ailesinin evini su bastı.

Halife Derviş Mahallesi'nde yaptıkları iki katlı evde ikamet eden Akın ailesi, vatani görevini yapaya giden çocukları Lokman Akın'ı Van ilinde askere uğurladıktan sonra evlerini kullanılamaz halde buldu. İkinci katta bulunan içme suyu musluğunun patlaması sonucu evleri sular altında kalan Akın ailesi, soğuk kış günlerinde açıkta kaldı. Evlerini boşaltarak yakınlarının yanlarına yerleşen Akın ailesi, yetkililer ve hayırsever derneklerden yardım eli bekliyor.

Aile fertlerinden Adem Akın, evlerini görünce hayatının şokunu yaşadıklarını söyledi. Akın, “Babam Ali Akın engelli olup 5 yıl önce bir kurumda emekli oldu. Halife Derviş Mahallesi'nde başımızı sokabileceği iki katlı bir ev yaptı. İlk katta 2 nüfus, ikinci katta ise 5 nüfus kalıyor. Kardeşim Lokman vatani görevini yapmaya gittiği için Van iline giderek kendisini uğurladık. Van'da iken komşularımız evimizin su altında kaldığını söyleyince gece yarısı Hakkari'ye dönüş yaptık. Üst kattaki mutfak kısmında bulunan ve donan içme suyu musluğunun patlaması sonucu evimiz tamamen tahrip olmuş. Evin tavan kısmı, elektronik eşyalar ve evde bulunan tüm eşyalar sular altında kalarak kullanılamaz hale geldi. Evi bu durumda görünce geceyi yakınlarımızın evinde geçirdik. Yakınlarımız ve komşularımızın yardımıyla sular altında kalan eşyaları dışarı çıkartmamıza rağmen ev rutubet kaptığı için içeri girmemiz mümkün olmadığından soğuk kış günlerinde açıkta kaldık. Yetkililer ve hayırsever vatandaşlardan isteğimiz, evimizin onarımı konusunda bize yardımcı olmalarıdır” şeklinde konuştu.