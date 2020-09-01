Askeri araç yoldan çıktı: 1 şehit

Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde askeri aracın yoldan çıkarak yuvarlanması sonucu 1 asker şehit oldu.

Alınan bilgilere göre, Şemdinli ilçesindeki Şehit Piyade Sözleşmeli Onbaşı Muhammet Koç Üs Bölgesi'ne yapılan ikmal faaliyetinden dönen aracın yoldan çıkarak yuvarlanması sonucu Piyade Uzman Çavuş Furkan Erbil ağır yaralandı. Yaralı Furkan Erbil, kaldırıldığı Yüksekova Devlet Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit düştü.