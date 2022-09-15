İhlas Haber Ajansı

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Askeri helikopter 6 yaşındaki çocuk için havalandı

Hakkari’nin Derecik ilçesinde yüksekten düşerek beyin kanaması geçiren çocuk, askeri helikopterle hastaneye kaldırıldı.

Hakkari'nin Derecik ilçesinde yüksekten düşerek beyin kanaması geçiren çocuk, askeri helikopterle hastaneye kaldırıldı.


Milli Savunma Bakanlığı resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, "Derecik'te yüksekten düşme sonucu beyin kanaması teşhisi konulan D.A. isimli 6 yaşındaki kız çocuk, Kara Kuvvetleri Komutanlığına ait helikopterle Yüksekova Devlet Hastanesi'ne götürüldü" denildi.

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