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Askeri üs bölgesi yolunda kar kalınlığı 4 metreyi aştı

Hakkari il merkezi ve ilçelerinde kar yağışı yeniden etkili olurken, askeri üs bölgelerine ulaşımı sağlayan yollarda ise kar kalınlığı 4 metreyi aştı.


Hakkari İl Özel İdaresi karla mücadele ekibi, kar kalınlığının 4 metreyi geçtiği askeri üs bölgelerdeki yollarda geceli gündüzlü çalışmalarını sürdürüyor. Yüksek rakımda yer yer zor anlar yaşayan ekipler, kar yağışı ve fırtınaya aldırış etmeden yolların bir an önce açılması için büyük bir fedakarlık örneği sergiliyor.


Hakkari il merkezi ve ilçelerinde öğle saatlerinde etkili olan kar yağışı ve sis hayatı olumsuz yönden etkilemeye başladı. Yağışların belirli aralıklarla etkisini sürdürdüğü kent merkezinde, kar kalınlığı 10 santimetreye ulaştı.


Hakkari Belediyesi ve İl Özel İdaresi ekipleri, yolların kapanmaması için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

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