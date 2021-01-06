Askeri üs bölgesindeki can dostlar aşılandı

HAKKARİ (İHA) – Hakkari'deki askeri üs bölgelerinde bulanan can dostlar belediye ekipleri tarafından sağlık taramaları yapılarak aşılandı.

Hakkari merkeze bağlı askeri üs bölgelerinde bulunan yavru can dostlar, veteriner ekibi tarafından sağlık taramaları yapılarak; iç parazit, dış parazit aşılarının ardından bağışıklık sistemi güçlendirici ilaçlar verildi. Kayalıklardan düşme, araç çarpma, kurşunla yaralanma ve değişik nedenlerden dolayı yaralanan birçok hayvanı klinikte tedavi ederek doğal yaşam alanlarına geri bırakan Hakkari Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri, çalışmalarını aralıksız olarak sürdürüyor. Hakkari-Çukura kara yolu üzerinde bulunan barınma alındaki sahipsiz köpekleri de günlük olarak besleyen belediye ekipleri, can dostları bir an olsun yalnız bırakmıyor.