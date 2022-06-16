Atatürk Ortaokulu'nun resim sergisi büyük ilgi gördü

Atatürk Ortaokulu öğretmen ve öğrencileri tarafından görsel sanatlar öğretmeni Serpil Bonbaloğlu öncülüğünde düzenlenen pek çok sanatçı ve sanat akımından yararlanılarak oluşturulan sergi büyük ilgi gördü. Hakkari Belediyesi önünde düzenlenen sergiye Vali Yardımcısı ve Belediye Başkan Yardımcısı Mustafa Berat Kasımoğlu, Milli Eğitim Müdürü Bilal Gür, öğretmen ve öğrenciler katıldı. Vali Yardımcısı Kasımoğlu ve beraberindekiler sergiyi ziyaret ederek, öğretmen ve öğrencilere başarılar dilediler.

Sergi hakkında bilgi veren Okul Müdürü Naif Turgut, “Serginin ortak noktası üretici, ürün ve akım çeşitliliğidir. Her zevke her yaşa hitap eden bir sergidir. Sergide yer alan öğretmenler farklı branşlardan olmalarına rağmen ürettikleri çalışmalar ile resmin birleştirici ve rahatlatıcı yanından etkilendiklerini dile getirmişlerdir. Öğrenci, öğretmen ve halkı bir araya getiren serginin en büyük gücü de bu birliktelik ve haz duygusu olmuştur. Sergi oldukça incelikli ve özenli hazırlanmıştır. Emeği geçen herkese teşekkür derim” dedi