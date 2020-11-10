HAKKARİ (İHA) – Hakkari'de Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 82. yıldönümü dolayısıyla anma töreni düzenlendi.

Atatürk'ün hayata gözlerini yumduğu 09.05'te siren çalarken, saygı duruşunda bulunuldu. İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından tören, Atatürk Kültür Merkezi'de çeşitli etkinliklerle devam etti. Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü tarafından uzun bir aradan sonra ilk defa düzenlenen ve 30 değişik Atatürk tablosunun yer aldığı sergi gezildi.

Törene, Vali ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, Cumhuriyet Başsavcısı İsmet Çınar, Adalet Komisyonu Başkanı Tuğrul Durmaz, Hakkari Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Pakiş, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ahmet Kavukçu, Dağ ve Komando Tugay Komutan Vekili Albay Buğra Gürgan, vali yardımcıları Aziz Gölbaşı, Mustafa Emre Kılıç, Tevfik Kumbasar, Hakkari Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Pakiş, AK Parti İl Başkanı Emrullah Gür, MHP İl Başkanı Fatih Özbek, CHP Merkez İlçe Başkanı Şükrü Çivi, İyi Parti İl Başkanı Yaşar Yorulmaz, Durankaya Belde Belediye Başkanı İsmail Demirci, Hakkâri Şehit Aileleri ve Gaziler Derneği Başkanı İbrahim Adıyaman, Mili Eğitim Müdürü Bilal Gür ve sivil toplum kuruluşları temsilcileri katıldı.