Ateşi çıkan kardeşler için seferberlik

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde yolu kardan kapanan Kadı köyünde ateşi çıkan kardeşler için ekipler seferber oldu.

İlçe merkezine yaklaşık 14 kilometre mesafede bulunan ve yolu kar nedeniyle kapalı olan Kadı köyünde yaşayan Eylül (4) ve Ayvaz (5) Fidan kardeşlerin aniden ateşi yükseldi. Haber verilmesi üzerine hemen harekete geçen 112 Acil Servis ekipleri, kardan dolayı kapalı olan ve yoğun tipi altında olan yolu geçemeyince Yüksekova Özel idaresi ekibinden destek istedi. Bölgeye gelen ekipler, yolu açıp hasta kardeşlere ulaşmak için çalışma başlattı.

İlçe özel idaresi ekipleri, 3 saat süren çalışma sonunda sağlık ekibiyle köye ulaştı. Eylül ve Ayvaz kardeşler, yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Yüksekova Devlet Hastanesine götürüldü.