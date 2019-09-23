İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Avukat Demir'e görkemli düğün

Hakkari’nin sevilen ve sayılan avukatlarından Zafer Demir, Viyan Arslan ile dünya evine girdi.

Hakkari'nin sevilen ve sayılan avukatlarından Zafer Demir, Viyan Arslan ile dünya evine girdi.


Bir okulun bahçesinde yapılan Viyan ve Zafer çiftinin düğün törenine Hakkari Valisi İdris Akbıyık, iş adamları İsmet Ölmez, Niyazi Ediş, kanaat önderleri, Hakkari Barosu avukatları, siyasi parti temsilcileri, STK temsilcileri, kurum amirleri, Hakkari ve çevre illerden çok sayıda davetli katıldı. İki gün iki gece süren düğün törenine katılan yüzlerce davetli, canlı müzik eşliğinde saatlerce halay çektiler.


Yöresel yemeklerin ikram edildiği düğün töreninde unutulmaya yüz tutmuş yörenin gelenek ve görenekleri düğün töreninde en güzel şekilde yansıtıldı.


Düğün sağdıcı Fevzi Demir, bu mutlu günlerinde kendilerini yalnız bırakmayan yurt dışından, Hakkari ve çevre illerden gelerek düğün törenlerine iştirak eden tüm davetlilere teşekkür etti.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.