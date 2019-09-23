Avukat Demir'e görkemli düğün

Hakkari'nin sevilen ve sayılan avukatlarından Zafer Demir, Viyan Arslan ile dünya evine girdi.

Bir okulun bahçesinde yapılan Viyan ve Zafer çiftinin düğün törenine Hakkari Valisi İdris Akbıyık, iş adamları İsmet Ölmez, Niyazi Ediş, kanaat önderleri, Hakkari Barosu avukatları, siyasi parti temsilcileri, STK temsilcileri, kurum amirleri, Hakkari ve çevre illerden çok sayıda davetli katıldı. İki gün iki gece süren düğün törenine katılan yüzlerce davetli, canlı müzik eşliğinde saatlerce halay çektiler.

Yöresel yemeklerin ikram edildiği düğün töreninde unutulmaya yüz tutmuş yörenin gelenek ve görenekleri düğün töreninde en güzel şekilde yansıtıldı.

Düğün sağdıcı Fevzi Demir, bu mutlu günlerinde kendilerini yalnız bırakmayan yurt dışından, Hakkari ve çevre illerden gelerek düğün törenlerine iştirak eden tüm davetlilere teşekkür etti.