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Ayağı kırılan köpek tedavi altına alındı

Hakkari’de ayağı kırılan ve acılar içerisinde kıvranan köpeğe belediye ekipleri sahip çıktı.

Hakkari'de ayağı kırılan ve acılar içerisinde kıvranan köpeğe belediye ekipleri sahip çıktı.


Hakkari'nin Otluca köyünde başıboş bir köpeğin ayağının kırıldığı ve acılar içerisine kıvrandığı ihbarı üzerine Belediye Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri hemen harekete geçti. Bölgeye kısa süreden giden ekipler, köpeklerin saldırı sonucu ayağı kırılan ve oldukça kötü durumdaki köpeğe ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Yavru köpek daha sonra sedye ile alınarak belediye veteriner kliniğine getirildi. Burada yapılan başarılı bir ameliyatla kendine gelen yavru köpek, klinikte müşahede altına alındı.


Can dostun ayağının kırıldığını ve köpeklerin saldırısına uğradığını belirten belediye veterinerleri ise ayağı parçalanan köpeğe müdahalede bulunarak iyileşene kadar misafir edeceklerini belirtiler.

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