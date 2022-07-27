Ayağına dolanan iple ağaçta asılı kalan karga kurtarıldı

HAKKARİ (İHA) – Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde ayağına dolanan iple ağaçta mahsur kalan kargayı itfaiye ekipleri kurtardı.

Edinilen bilgilere göre olay, ilçenin Dize Mahallesi'nde meydana geldi. Nisa Çoğaç isimli vatandaş, karganın mahsur kaldığını fark ederek hemen Yüksekova Belediyesi İtfaiye Müdürlüğüne haber verdi. Bölgeye gelen itfaiye ekipleri, kargayı mahsur kaldığı yerden kurtarırken, duyarlılığından dolayı da Nisa Çoğaç'a teşekkür ettiler.

Karganın kurtulmasına sevinen Nisa Çoğaç, karganın mahsur kaldığını fark ederek hemen itfaiye ekiplerine haber verdiğini söyleyerek, “İtfaiye ekipleri gelip kargayı kurtararak veterinere götürdüler. Biz de ekiplere teşekkür ediyoruz” dedi.