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Ayakkabının tabanında 1 kilo 14 gram metamfetamin ve bin 850 TL para çıktı

Hakkari’de polis kontrol noktasında üst araması yapılan 2 şahsın ayakkabılarının taban kısmına gizlenmiş vaziyette 1 kilo 14 gram metamfetamin ve bin 850 TL ele geçirildi.

Hakkari'de polis kontrol noktasında üst araması yapılan 2 şahsın ayakkabılarının taban kısmına gizlenmiş vaziyette 1 kilo 14 gram metamfetamin ve bin 850 TL ele geçirildi.



Hakkari Valiliğinden yapılan açıklamada, “İl Emniyet Müdürlüğü görevlilerimizce 'Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti' suçunu önlemeye yönelik olarak yürütülen çalışmalar kapsamında, 2 Mart 2019 günü Merkez Depin Polis Kontrol ve Uygulama Noktasında bir yolcu servisinde bulunan 2 şüpheli şahsın üzerinde arama yapıldı. Yapılan aramada ayakkabılarının taban kısmına gizlenmiş vaziyette 1 kilo 14 gram metamfetamin ve bin 850 TL ele geçirildi. Şahıslar gözaltına alınmış olup konu ile ilgili adli tahkikat devam ediyor” denildi.

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