Ayakları kırılan yavru kedi sağlığına kavuştu

Hakkari'de yaralı halde bulunan ve her iki ayağı kırılan yavru kedi sağlığına kavuştu.

Yaklaşık bir ay önce bir aracın çarpması sonucu her iki ayağı kırılan yaralı kedi için Hakkari Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Hakkari Belediyesi Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezi Kliniğinde Veteriner Sağlık Teknikeri Fatih Çiftçi tarafından ameliyata alının yavru kedi sağlığına kavuştu. Hızlı bir şekilde iyileşme gösteren yavru kedi veteriner teknikeri Çiftçi ile birlikte bir süre açık havada oyun oynadı. Veteriner tekniker Çiftçi klinikte tedavi gören yavru köpeklerle birlikte aynı kapta beslenen yavru kedinin iyi dostluklar edindiğini belirterek, iyileşen yavrunun artık doğal yaşam alanına bırakacaklarını söyledi.