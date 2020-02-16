Aydınlatmalar Hakkari'ye renk katıyor

Hakkari Belediyesi tarafından ‘Değişim ve Dönüşüm Programı' kapsamında yapılan aydınlatmalar, kentte renk katıyor.

Hakkari Belediyesi ‘Değişim ve Dönüşüm Programı' kapsamında Hakkari-Van Karayolu üzerindeki Tekser mevkinden Medeni Sancar Kavşağına kadar 71 aydınlatma direği dikti. Medeni Sancar Kavşağına 8 metre genişliğinde ve 6 metre yüksekliğinde kurulan led ışıklı ayyıldız motifi, kent merkezine ayrı bir güzellik kattı. Konuyla ilgili açıklamada bulunan Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, vatandaşlarla birlikte çalışacaklarını ifade ederek, kentte hayatın daha da güzel olacağını söyledi. 2020-2023 Değişim ve Dönüşüm Programı kapsamında daha güzel projelerin hayata geçirileceğini dile getiren Akbıyık, Hakkari'ye büyük önem veren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür etti.

Vali Akbıyık'ın göreve başlamasıyla birlikte kente güzel hizmetlerin yapıldığını belirten vatandaşlar ise, kentin değişik caddelerinde yapılan rengarenk süslemelerin şehri merkezine ayrı bir güzellik kattığını ifade etti. Vali Akbıyık'ın her zaman halkla iç içe olduğunu belirten vatandaşlar, kente yaptığı bir birinden güzel hizmetlerden dolayı kendilerine teşekkür etti.