Bacadan düşen kıvılcım evi kullanılamaz hale getirdi

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde çıkan yangında bir ev kullanılamaz hale geldi.

Edinilen bilgilere göre yangın, ilçenin Mezarlık Mahallesi'nde kirada kalan Özçük ailesinin evinde meydana geldi. Bacadan düşün kıvılcım sonrası kısa sürede ev alevlere teslim oldu. Yüksekova Belediye itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu yangın söndürülürken, ev ise tamamen kullanılamaz hale getirdi.

Yangının üst katın bacasından düşen kıvılcımla başladığını söyleyen Eşref Özçük, “Bu evde 3 kişi yaşıyoruz. Yangın sırasında eşim evdeydi. Üst katın bacasından yatak odasına düşen kıvılcımla yangın başladı ve tüm evi sararak küle çevirdi. Yangın çok kısa sürede büyüdü, bu duruma geldi. İtfaiye ekipleri de kısa sürede geldiler yangını söndürdüler, ancak evde hiçbir şey kalmadı. Maddi durumumuz da olmadığı için bir şey yapamıyoruz. 15 bin liraya yakın maddi zararım var. Evde sağlam tek bir şey kalmadı. Yetkililerden yardım talep ediyorum” dedi.

Mahalle muhtarı Husret Baysal ve Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı yetkilileri de evde incelemelerde bulundu.