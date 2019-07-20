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Bağlar Mahallesi asfalta kavuşuyor

Hakkari Belediyesi, Bağlar Mahallesi’nin yollarını asfaltlamaya başladı.

Hakkari Belediyesi, Bağlar Mahallesi'nin yollarını asfaltlamaya başladı.


Mahalle yollarını önceden asfalt için hazırlayan Hakkari Belediyesi, dün akşam saatlerinde başlattığı çalışmalarla mahallenin Erisan semti yollarını asfaltladı. Akşam saatlerinde bağlayan ve gece geç saatlere kadar devam eden çalışmalara belediye başkan yardımcıları ve belediye meclis üyeleri de katılarak denetim ve incelemelerde bulundular.


Mahalle yollarının asfaltlaması ile toz ve çamurdan kurtulduklarını ifade eden mahalle sakinleri, çalışmalardan ötürü belediye yetkililerine teşekkür etti.

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