Bakan Güler Aktütün'de askerle bayramlaştı

Millî Savunma Bakanı Yaşar Güler, beraberindeki komuta kademesiyle Hakkari'deki Aktütün Hudut Taburu Komutanlığındaki askerlerle bayramlaştı.

Millî Savunma Bakanı Yaşar Güler, beraberinde Genelkurmay Başkanı olarak görevlendirilen Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Musa Avsever, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Atilla Gülan ile dün 10'uncu Tanker Üs Komutanlığı ve TCG-Göksu'ya Kurban Bayramı dolayısıyla gerçekleştirdiği ziyaretlerin ardından Hakkari'ye geçti. Selahaddin Eyyübi Havalimanı'nda Hakkari Valisi İdris Akbıyık ile 2'nci Ordu Komutanı Orgeneral Metin Gürak ve diğer yetkililer tarafından karşılanan Bakan Güler, beraberindeki TSK Komuta Kademesi ile askeri helikopterle Irak sınırının sıfır noktasındaki Aktütün Hudut Taburu Komutanlığına geçti.

Bin 700 rakımlı tepedeki komutanlıkta nöbetçilerden hudut tekmilini alan Bakan Güler'e bölgedeki faaliyetlere ilişkin brifing verildi. Brifing alan Bakan Güler, "Sizin burada yaptığınız kahramanlıkları, fedakârlıkları bütün Türk milleti yakından takip ediyor, başarılarınızla gurur duyuyor” diye konuştu.

Geceyi burada Mehmetçikle geçiren Güler, Kurban Bayramı namazını askerlerle kıldı. Birlikte kahvaltı yapan Güler, Mehmetçik ile bayramlaştı.