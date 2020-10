Bakan Karaismailoğlu: “Türkiye'nin bölgesinde lider, dünyada önde gelen ülkeler arasında olmasını sağlayacağız”

Yeni Köprü Yüksekova Tünel şantiyesinde incelemelerde bulunan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, “Türkiye'nin bölgesinde lider, dünyada önde gelen ülkeler arasında olmasını sağlayacağız” dedi.

Bir dizi incelemelerde ve ziyaretlere katılmak üzere Hakkari'ye gelen Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Hakkari şehir geçişi şantiye ziyaretinin ardından, Yeni Köprü Yüksekova Tünel şantiyesi çalışmalarını inceledi. İncelemeleri sonrası açıklama yapan Bakan Karaismailoğlu, ülkenin en güzel köşelerinden Hakkari'nin, ihtişamlı coğrafyasıyla, gönlü güzel, misafirperver insanlarıyla, buluşmaktan büyük mutluluk duyduklarını belirtti. Son 18 yılda, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olarak ülkenin her noktası gibi Güney Doğu'ya ve Hakkari'ye de en güzel hizmetleri hayata geçirdiklerini ifade eden Karaismailoğlu, “Milli Ulaşım ve Altyapı Politikamız doğrultusunda bugüne dek yapılanların üzerine daha fazlasını koyarak, şehrimize ve insanına iş olacak, aş olacak, eğitim, kültür ve yaşam kalitesi olacak projelere imza atıyoruz. Vatan toprağının her karışını mübarek sayarak, halka hizmet hakka hizmettir diyerek, gençlerimize, çocuklarımıza daha parlak bir gelecek verebilmek için 7 gün 24 saat çalışıyoruz. Arzu ediyoruz ki bu milletin hiçbir ferdi, ister İstanbul'da, ister Ankara'da, ister Hakkari'de Yüksekova'da olsun, gelişmiş dünya ile ulaşım ve haberleşme bağları açısından hiçbir yoksunluk yaşamasın. Bütünsel kalkınma hedeflerimize ve büyük, güçlü Türkiye idealimize ancak bu şekilde varabiliriz. Bu yüzdendir ki, işçimizle, mühendisimizle, teknisyenimizle, her bir vatandaşımızın hayatında refahı ve huzuru hissedilir şekilde artırmak için adeta uyumadan, gece gündüz emek veriyoruz” şeklinde konuştu.

“27 bin 714 kilometre yol ağına sahibiz”

Hakkari'de yapılan her yolun; geçit vermez dağların aşılması anlamına geldiğini, çocukların okula, hastaların hastaneye, ürünlerin pazara ulaşması anlamına geldiğini iyi bildiklerini dile getiren Karaismailoğlu, “Cumhurbaşkanımızın da ifade ettikleri gibi, Yol'un medeniyet olduğuna inanıyor, dağları tünellerle aşıyor, derin vadileri viyadüklerle geçiyoruz. Yaptığımız her yeni yolla bölgede ekonomik gelişmenin, huzurun, güvenliğin temin edilmesine katkı sağladığımızı biliyoruz. 2003 yılı öncesinde ülkemizde sadece 6 bin 100 kilometrelik bölünmüş ağı bulunurken, karayollarına yaptığımız yatırımlarla bugün 27 bin 714 kilometre yol ağına sahibiz. 2003 öncesi 1.714 kilometre olan otoyol uzunluğunu da 3 bin 325 kilometreye çıkarmanın haklı gururunu yaşıyoruz. 2003 yılında Hakkari'de sadece 1 kilometre olan bölünmüş yol uzunluğumuzu, yeni yatırımlarımızla, 96 kilometreye çıkardık. Esendere Güvenlik Mahallesi Yolunun (7 Km) asfalt yapılacağını da vatandaşlarımızla paylaşıyoruz. Yüksekova'ya, Hakkari'ye Hayırlı olsun. Yatırımlarımız elbette sadece karayolu ile sınırlı kalmadı. 2015 yılında Hakkari Yüksekova Selahattin Eyyubi Havaalanı'mızı hizmete açtık. 2015'de 20 bin 900 olan yolcu sayısı 2019'da 181 bine yükseldi” diye konuştu.

İncelemelerde bulundukları Yeni Köprü Yüksekova Tünel şantiyesinin Başkale-Hakkari ayrımı, Yüksekova-Esendere yol inşaatının önemli bir noktası olduğunu belirten Karaismailoğlu, “Yürüttüğümüz bu projeyle toplam uzunluğu 75 kilometre olan bölünmüş bir yol yapıyoruz. Proje maliyeti 1 milyar 88 milyon lira olan, yol inşaatında, bugüne kadar, 50 kilometresi sathi kaplama ve 4 kilometresi de bitümlü sıcak kaplama olmak üzere, 54 kilometrelik bölümünü tamamladık. Ayrıca, yapımı tamamlanan sathi kaplamalı 28,5 kilometrelik kesimde bitümlü sıcak kaplama yaptık. 445 metrelik Sarıtaş Tüneli'ni de tamamladık” dedi.

“Çift tüp T1 ve T2 tünellerinde çalışmalara devam ediyoruz”

2020 yılı içerisinde 500 metrelik bitümlü sıcak kaplamalı bölünmüş yolla birlikte, 151 metrelik Çığlı Köprüsü'nü, 180 metrelik Dotkan-1 ve 159 metrelik Dotkan-2 Köprülerini tamamlayacaklarını da açıklayan Karaismailoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Ekim ayı içerisinde, planlanan tüm işlerimizi tamamlamış olacağız. Projede 8 bin 530 metre uzunluğundaki çift tüp T1 ve T2 tünellerinde çalışmalara devam ediyoruz. Başkale-Hakkari Ayrımı-Yüksekova-Esendere Yolu'nu 2021 yılında tamamlayarak halkımızın hizmetine sunmak için yoğun bir şekilde çalışıyoruz. Bu noktada, Cumhurbaşkanımızın Güneydoğu Anadolu Bölgesi'ne verdiği önem ve önceliğe dikkat çekmek istiyorum. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, ülkemizin tamamında, tüm ulaşım modlarında yüksek standartlı, akıllı, güvenli, hızlı ve çevreye duyarlı yollar yapıyoruz. ‘Halka hizmet, hakka hizmettir' ilkesi ile hep birlikte çalışarak, Türkiye'nin bölgesinde lider dünyada önde gelen ülkeler arasında olmasını sağlayacağız inşallah.”

Bakan Karaismailoğlu, beraberindekilerle birlikte AK Parti Yüksekova İlçe Başkanlığını ziyaret edecek.