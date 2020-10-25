Bakan Kasapoğlu Hakkari'ye geliyor

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun yarın Hakkari'ye geleceği belirtildi.

Hakkari'deki Zap Nehri'nde yapılacak olan Türkiye Rafting Şampiyonası'na katılmak üzere kente gelecek olan Bakan Kasapoğlu'nun ilk olarak valilik, belediye, AK Parti İl Başkanlığı, şehir stadyumu, kayak merkezi ve daha sonrada Altay Caddesi üzerinde bulunan Kent Park'ta rafting açılış programına katılacağı öğrenildi.

Hakkari Belediyesi ekipleri Kent Park'ta temizlik ve yıkama çalışmalarını sürdürürken, il dışından gelen ekipler ise program için sahne kurma çalışması başlattı.