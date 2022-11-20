Bakan Kirişci: “(Terör saldırıları) Milletimiz buna geçit vermeyeceğini, birlik ve beraberlik içerisinde olduğunu bir kez daha gösterdi”

Sabah saatlerinde Hakkari'ye gelen Bakan Vahit Kirişci, valilik ziyaretinin ardından gazetecilere açıklamalarda bulundu. 4 Mart 2022 tarihinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tensipleri ile Tarım ve Orman Bakanı olarak göreve başladığını hatırlatan Vahit Kirişci, “Bugün 47. ilimizde 73 etkinlik gerçekleştirdik. 32'ncisini de inşallah bugün Hakkari'de gerçekleştireceğimiz sektör paydaşlarıyla toplantımız olacak. Bu toplantılarda sektörün bütün taraflarıyla bir araya geliyoruz. Bu tür etkinliklerde çok fayda sağladığımızı, yaptıklarımızın sahada karşılığının ne olduğunu değerlendirme fırsatı oluyor. Bu manada da biz buna büyük bir ehemmiyet veriyoruz” dedi.

‘Pençe Kılıç' operasyonunu da değerlendiren Bakan Kirişci, konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Dün gece itibarıyla artık yeni bir operasyon başladı. Türkiye'nin son yıllarda elde etmiş olduğu huzur ve sükunet ortamını yeniden baltalamak, bu konuda bazı çevrelerin oyuncağı haline gelmiş olan hainlerin ülkemizdeki insanları ve ülkemize gelen misafirlere rahatsız edici bir takım girişimlerinin olduğunu görmeye başladık. Tabii ki İstiklal Caddesi'nde bombalı saldırı sonucu 6 vatandaşımız hayatını kaybetti, 81 vatandaşımız da yaralanmıştı. Tekrar orada hayatını kaybeden kardeşlerimize Rabbimden rahmet, yaralı olanlara da acil şifalar diliyorum. İstiklal Caddesi yeniden eski heyecanına ve hareketliliğine kavuştu. Milletimiz buna geçit vermeyeceğini, birlik ve beraberlik içerisinde olduğunu bir kez daha gösterdi. Tabii ki bunların karşılıksız kalmaması gerekiyordu. Osmaniye'de Rahmeti Rahman'a uğurladığımız şehidimizin ailesini ziyaret ederek taziyelerimizi sunduk. Bu coğrafya zor bir coğrafya. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin kaldığı saldırılardan bahsediyorum. Bu coğrafyanın geçmişte ecdat bunun bedelini ödemiş, biz ödüyoruz, bundan sonra ödememesi için çok büyük bir gayret gösteriyoruz. 40 yılı aşkın bir süreden beri verdikleri tahribatı millet olarak hepimiz biliyoruz. Fakat devletimiz güçlüdür, milletimiz devletimizle birliktedir. Bu manada da Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla bu son saldırılara yönelik başlatılan karşı operasyon da en azından bunlara artık geçit verilmeyeceğinin zihinlerine kazımaları noktasında önemli bir operasyondur. Bu zamana kadar bu operasyonlarda hayatını kaybetmiş bütün kardeşlerimize, güvenlik unsurlarımıza ve vatandaşlarımıza tekrar Rabbimden rahmet niyaz ediyorum. Böyle bir operasyonun olduğu güne denk gelen Hakkari ziyaretimizi çok anlamlı buluyorum. Bu çerçevede Hakkari'nin güvenli hali devam ettiği sürece Türkiye'nin de güvende olacağının ve bu konuda özellikle Hakkari'de güvenlik güçlerimizin elde etmiş olduğu başarının çok önemli ve kıymetli olduğunu başta valimiz olmak üzere buradaki bütün görev alan unsurlarımıza milletimiz adına şükranlarımı sunuyorum.”

“İyi ki bu dezenformasyon yasası çıkmış”

Osmaniye ziyaretinde hakkında yapılan haberlere de değinen Bakan Kirişci, “İyi ki bu dezenformasyon yasası çıkmış. Çünkü bir şeyin nasıl çarpıtılabileceğinin çok açık delili, çok açık bir örneği dün Osmaniye'de yaşanmış. Ben çok dikkat etmemiştim. Bir hemşehri derneğini ziyaretimiz esnasında bir vatandaşımız kulaklarının da ağır işittiğini sonradan öğrendim. Özel bir cihaz kullandığını öğrendim. Bu kişiyle benim uzaktan da olsa bir akrabalık bağımın olduğunu da sonradan öğrendim. Takdir edersiniz ki ben Kahramanmaraş doğumluyum, 1978'de Adana'ya gelmişsin. Bunun üzerinde 44 yıl geçmiş, ister istemez Kahramanmaraş ile olan bağlarımızın yerine Adana'da olan eğitim, akademik ve siyaset hayatımız yerini almış. Bu çerçevede vatandaşımızın benim rahmetli dedemin kendi işlettiği bir su arkı ile ilgili ‘bunun geleceği ne olacak, bu gölet ne olacak' diye ifade ettiğinde, benim de aynı ifadem şu oldu. Dedim ki o gölet değil, sen onun adını dahi ifade edemiyorsun dedim. Bu kendi adının doğru ifade edilmediği şeklinde bir çarpıtmaya maruz kalmış. Benim öyle bir ifadem olmadı. Ben kaldı ki kişinin adını da bilmiyorum. Kişi kendini tanıtmaya çalışan birisi, benim söylediklerimi duymadığını da kulağındaki cihazlarla ilgili olduğu yönünde de arkadaşlarımızın değerlendirmesi oldu. Geldiğim günden beri, onun öncesinde de 9,5 yıl mecliste milletvekili olarak görev yapmış birisi olarak ve bir akademisyen olarak benim insanlara nasıl davrandığımı insanlar gayet iyi biliyor, iyi tanıyorlar. Bizde asla gurur, kibir, kasıntı, vatandaşı hor görme... Çünkü biz bunu Rabbimize olan bir kulluğun zıttı olarak görürüz. Ondan dolayı da Rabbimize sığınırız. Ben bir konuyu bu kadar çarpabileceklerine eğer buna şahit olmamış olsaydım, olmaz diyeceğim bir husustu. Bunun olduğunu gördüm. İyi ki bu dezenformasyon yasasını çıkarmışız. Gerekirse bununla ilgili davaları da açacağımı belirtmek isterim” ifadelerini kullandı.

“Biz artık terörden arındırılmış bir Hakkari'deyiz”

Hakkari'de olmaktan büyük mutluluk duyduğunu da söyleyen Bakan Kirişci, “Bu şehre ilk defa geliyorum. Bundan dolayı da bütün mahcubiyetimi ifade etmek isterim. Bu tür serhat şehirlerimiz maalesef uzun yıllar terörle birlikte zikredildi ama sağlanan güvenli ortamı, hamdolsun bizim gibi milyonlarca bu şehri görmek isteyen olacak. Ben buna yürekten inanıyorum. Hakikaten 4 bin 168 rakımı olan Uludoruk olarak adlandırılan yere de bir dahaki gelişimde çıkmak için gayret göstereceğim. Bu güzellikler başkalarının elinde olsa, onları kim bilir nasıl kullanırlardı. Biz artık terörden arındırılmış bir Hakkari'deyiz. Terörü konuşmama adına çaba sarf eden bir Türkiye'deyiz” şeklinde konuştu.

Bakan Kirişci, açıklamasının ardından esnafı ziyaret ederek sohbet ettikten sonra sektör paydaşlarıyla düzenlenen toplantıya katıldı.