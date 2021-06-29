Bakan Selçuk: “Hakkari'nin Tokyo ve Paris ile yarışmasını istiyorum”

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Hakkari'nin dünya şehirleriyle yarışmasını beklediğini söyleyerek, “Bunlar size uzak görünebilir ama ben Hakkari'nin Tokyo ve Paris ile yarışmasını istiyorum” dedi.

Sabah saatlerinde uçakla Yüksekova ilçesine gelen ve buradan da helikopterle Hakkari il merkezindeki Fatih Kışlasına inen Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Hakkari Valiliği önünde polis merasim birliğini selamladıktan sonra valilik şeref defterini imzaladı. Basına kapalı olarak bir süre Vali İdris Akbıyık ile görüşen Bakan Selçuk, daha sonra Merzan Mahallesi'nde yapılan ‘35 Eğitim Tesisinin Toplu Açılışı Töreni'ne katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın ardından konuşan Bakan Selçuk, Hakkari'de yapılan yatırımlar ve çalışmaların çocuklar için yapıldığını belirterek, “Cumhurbaşkanımızın özellikle Hakkari'de yapılan yatırımlar konusunda yaptığı vurgu, Milli Eğitim Bakanlığı olarak da bizim bu vurguya bağlı aldığımız tedbirler ve ortaya koyduğumuz çalışmalar bunun sadece bir temennin olmadığını, bunun sadece iyi bir niyet göstergesi olmadığını, eylemin ve icraatın ta kendisi olduğunu gösteriyor. O yüzden de hepiniz geleceğinize yönelik olarak çok daha umutlanabilirsiniz, sizlerin parlak ve aydınlık bir geleceğe sahip olması için emin olun gece gündüz çalışıyoruz. Burada yapılan çalışmaları daha yakından tanıdığımdan, aslında ilmek ilmek örülen bir Hakkari kilimi gibi büyük bir emek var, büyük bir çaba var, büyük bir gayret var. Buradaki çalışmalar belki farkındasınız belki de değilsiniz ama Türkiye'nin gücünü artıyor. Buradaki çalışmalar sizlerin mutluğunu artırıyor” dedi.

Özel bir teşekkürünün de Reng-i Hakkari Sanat Topluluğuna olduğunu belirten Bakan Selçuk, "Burada bize bir Türkiye haritasını sundular. Öylesine güzel, öylesine başarılı, öylesine yürekten bir iş yapıyorlar ki bütün Türkiye'nin her gün onları izlenmesini arzu ederim. Reng-i Hakkari, Reng-i Türkiye'dir. O yüzden de o reng-i buradan da alkışlarınızla tekrar bir teşekkür etme noktasına getirilirse sevinirim. Bugün bu güzel şehirde, bu kadim şehirde 35 eserin açılışını yapıyoruz. İstiyoruz ki çocuklarımız daha güzel binalarda okusunlar, daha yeni binalarda okusunlar. İstiyoruz ki öğretmenlerimiz şartların daha iyi olduğu mekanlarda çalışsınlar. İstiyoruz ki öğretmenlerimiz çok mutlu olsunlar. Gülümsesinler ki çocuklarımızda gülümsesinler. Onlar gülümserlerse çocuklarımız daha gülümseyecek” ifadelerini kullandı.

Hakkari'nin uzaktan eğitim sürecindeki başarısını da tebrik ettiğini söyleyen Bakan Selçuk, "Burada herhangi bir ilimizdeki, Artvin'deki ya da Mersin'deki ya da Burdur'daki faaliyet neyse buradan faaliyetlerde oradan aşağı kalmadı. Ve ziyadesiyle mutlu ettiniz beni sevgili meslektaşlarım. Öğretmenlerim, okul müdürlerimiz, yöneticilerimiz, il müdürlerimiz, ilçe müdürlerimize çok teşekkür ediyoruz. Valimizin bu kadar eğitime önem verdiğinin altını tekrar tekrar çizerek teşekkür etmek istiyorum. Fırsat eşitliği değil de fırsat adaleti, adalet herkese hak ettiğini verebilmektir. Eşitlik ise herkese aynı şeyi vermektir. Dolaysıyla biz adil olacağız. Kim ne hak ediyorsa biz onu ziyadesiyle vermek noktasında çaba göstereceğiz. Elbette bu çalışmaların hepsi 2023 eğitim vizyonun bir parçası ve çok daha ileri götürmek için azmettik. Gayretlerimiz sürüyor. İnşallah Hakkari ile ilgili yeni müjdelerle birlikte sizlerle olacağız. Buradaki eğitim yatırımlarımız artarak devam edecektir” şeklinde konuştu.

Hakkari'yi eğitimde marka şehri haline getirmek için ne gerekiyorsa yapacaklarını dile getiren Selçuk, "Bu kadar güzel çocukların, bu kadar güzel gençlerin olduğu bu şehirde bize düşen daha çok çalışmaktır. Daha çok başarı sağlamaktır. Bugün açılışını yaptığımız bu okullar sizin başarılarınızı bekliyorlar. Sizin başarılarınıza ihtiyacımız var. Sizin dünyayla yarışmanıza ihtiyacımız var. Hakkari'nin artık sonlarda olması değil ya da belli illerle yarışması değil, Hakkari'nin dünya şehirleriyle yarışmasını bekliyoruz. Bunlar size uzak görünebilir ama ben Hakkari'nin Tokyo ile yarışmasını istiyorum. Ben Hakkari'nin Paris ile yarışmasını istiyorum. Önce hayali ortaya koyacağız. Önce hayallerimizle besleyeceğiz zihinlerimizi, ruhlarımızı ve ondan sonra geleceğimizi çok daha aydınlık göreceğiz" dedi.

Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık da, eğitim için tüm imkanları seferber ettiklerini ifade ederek, “Bir taraftan fiziki eksiklikleri tamamlarken diğer taraftan ‘Bir Kitap Bir İnsan', ‘Sağlıklı Gelecek Sporla Gelecek' gibi birçok projeyi de eğitimin kalitesini arttırmak, kitaba, okula, eğitime karşı topyekûn bir farkındalık oluşturmak için çabalamaktayız” ifadelerini kullandı.

Bakan Selçuk, Hakkari ve ilçelerinde 2023 Eğitim Vizyonu kapsamında tamamlanan 35 eğitim tesisinin toplu açılışını yaparak ilçelere tek tek telekonferansla bağlandı.

Reng-i Hakkari Sanat Topluluğunun da bir gösteri yaptığı törene Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, vali yardımcıları Aziz Gölbaşı, Mustafa Emre Kılıç ve Tevfik Kumbasar, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ahmet Kavukçu, İl Emniyet Müdürü Salavat Mete Pınar, AK Parti İl Başkanı Abdulmuttalip Özbek, AK Parti Genel Merkez Teşkilat Başkanlığı Teşkilat Koordinatörü Av. Abdulmecit Tarhan, İl Milli Eğitim Müdürü Bilal Gür ve öğretmenler katıldı.