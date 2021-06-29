Bakan Selçuk Yüksekova'da

HAKKARİ (İHA) – Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, bir dizi ziyaretlerde bulunmak üzere Hakkari'nin Yüksekova ilçesine geldi.

Havayolu ile Yüksekova Selahaddin Eyyübi Havalimanı'na gelen Bakan Ziya Selçuk; Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, Yüksekova Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Osman Doğramacı, Esendere Belde Belediye Başkanı Dırbaz Büyüksu, Hakkari Milli Eğitim Müdürü Bilal Gür, Yüksekova Milli Eğitim Müdürü Servet Canlı, Yüksekova İlçe Emniyet Müdürü Murat Güneş, AK Parti Hakkari İl Başkanı Abdulmutallip Özbek ve kurum amirleri tarafından karşılandı. Havalimanından sonra İpekyolu Caddesi üzerinde bulunan Ahmed-i Hani Ortaokuluna geçen Bakan Selçuk, öğrencilerle sohbet ettikten sonra onlarla voleybol ve basketbol oynadı.

Bakan Selçuk'un okul ziyaretinin ardından Hakkari il merkezine geçeceği belirtildi.