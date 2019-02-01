Bakan Soylu, Hakkari'de kanaat önderleri ve STK temsilcileriyle bir araya geldi

15 Temmuz'dan itibaren de bu mücadelede arka arkaya milletimizin desteğiyle, sizlerin desteğiyle çok doğru işler yapılmıştır, önemli mesafeler kat ettik. Şimdi bu sürecin Allah'ın izniyle son kapısına doğru hep birlikte ilerliyoruz” dedi.

Hakkari ziyareti kapsamında Merzan Mahallesi'ndeki bir düğün salonunda muhtarlar, kanaat önderleri ve sivil toplum örgütü temsilcileriyle bir araya gelen Bakan Soylu, Hakkari'de bulunmaktan büyük bir mutluluk duyduğunu belirtti. Soylu, “Dün AK Parti aday tanıtım toplantısı münasebetiyle bir araya geldiğim kıymetli Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan Beyin de Hakkari'nin güzel insanlarına, sizlere mahsus selamlarını ve muhabbetlerini iletmemi istediler. Allah son nefeste iman Kur'an selameti versin. Bu hem bir duadır hem bir temennidir. Aslında hem de hepimiz için bir ikazdır. Ama en son kapıda eğer aynı doğruyu yapmazsanız, aynı çizgide adım atmazsanız, istikametinizde aynı kararlığı ortaya koymazsanız, yürüdüğünüz yolda daha önceki doğru işlerinizde boşa gidecek şekilde kültürümüz bizi uyarır. Bazen annelerimiz, bazen babalarımız, bazen elini öptüğümüz büyüklerimiz bize bu sözü söyler. Türkiye bugün zorlu bir sürecin sonundaki çıkışa doğru ilerlemektedir. Önümüzde bir seçim var, elbette ki bu seçim ülkenin son seçimi değildir. Ancak önemli bir sürecin son seçimidir. Buradaki duruşumuzun, geriden getirdiğimiz doğruların heba olmaması için hayati önemi vardı. Buraya dikkat edin, bu doğrular sadece bir partinin doğrusu değildir. Bu doğrular aslında bizim bütün milletimizin doğrusudur. Bu doğrular kardeşliğimizin doğrudur. Bu doğrular bizim geleneğimiz, medeniyetimizin bize bırakılan emanetlerinin doğrusudur” dedi.

“Ülkemiz 40 yıldır terörle mücadele ediyor”

Türkiye'nin yaklaşık 40 yıldır terörle mücadele ettiğini söyleyen Bakan Soylu, “Çok çabaladık, çok canlar verdik. Hele bu salonun içerisindeki insanlar çok sıkıntılar çektiler. Memleketimin her tarafındaki insanlar sıkıntılar çektiler. Ancak Türkiye son 6-7 yıldır geçmişin üzerinden çok farklı bir süreçten geçmektedir. 15 Temmuz'dan itibaren de bu mücadelede arka arkaya milletimizin desteğiyle, sizlerin desteğiyle çok doğru işler yapılmıştır, önemli mesafeler kat ettik. Şimdi bu sürecin Allah'ın izniyle son kapısına doğru hep birlikte ilerliyoruz” ifadelerini kullandı.

“Türkiye'ye ekonomik saldırılar yapıldı”

Türkiye'ye ekonomik saldırılar da yapıldığını hatırlatan Bakan Soylu, konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Türkiye ne zaman belini düzeltmeye çalışmış olsa hemen dışarıdan ekonomik saldırılar yapılmaya çalışıldı. Neden? Milli sermayeniz olmasın. Milli üretimimiz olmasın. Milli yazılımlarımız olmasın. Hep onlara muhtaç olmamızı istediler. Allah'a çok şükür daha da güçlü olacağız. Allah Cumhurbaşkanımız da razı olsun, AK Parti'den de razı olsun. Bizim 26 havalimanımız vardı. Bugün Allah'a şükürler olsun 55, hatta 56 havalimanımız var. Yüksekova'da da havalimanımız var. Bütün bunlar Türkiye'nin kendi adına bugün ortaya koymuş olduğu zenginlikleridir. Daha büyük zenginliklerimiz var. Şimdi uçağımızı yapmak, helikopterimiz yapmak için önemli adımlar atıyoruz.”

“Çocukların eline kalaşnikof değil, kalem verelim”

Bakan Soylu, 14-15 yaşındaki çocuğun eline kalaşnikof verildiği hatırlatarak, “Hepimiz sorumluyuz. Bu çocukların eline kalaşnikof değil; bizim çocuklarımızın eline kalem, bizim çocuklarımızın parmaklarına bilgisayar, bizim çocuklarımızın parmaklarına hemşire ise tansiyon ölçme aletini vermemiz lazım. Türkiye'de terör örgütüne bulaşmış ne kadar ailenin çocuğu varsa hepsine gidiyoruz. Onlara diyoruz ki ne olursun arayın çocuklarınızı gelsinler. Burada onları adalete teslim edelim. 2017-2018 yılında 190 kişi, oradan ailelerine bizim arkadaşlarımızın ikna etmesi suretiyle geldiler ve teslim oldular. Onları adalete teslim etti. Şunu çok açık yüreklilikle ifade etmek istiyorum, bizim görevimiz bunu devam etmektir. Terör örgütüne katılımdan çok daha fazla ikna ederek getirdiğimiz ve adalete teslim ettiklerimiz var. Önümüzdeki seçim ne olursa olsun bilinmelidir ki biz bu mücadeleden vazgeçmeyeceğiz. Terörle mücadelede bir saniye bile vazgeçmeyeceğiz. Ne yani, birileri gelecek annesinin dizinin dibindeki evladını dağa kaçıracak, her türlü iğrençliği, istismarı ortaya koyacak. Hiçbir şey yapmasa bile o çocukları katil yapacak. Belki doktor, belki mühendis, mimar olacak evlatlarımız, evlenip çoluk çocuğa karışıp anne ve babasına torunlar verecek. Evlatlarını mağara kovuklarında sefil bir hayata mahkum edecek, evlerini ve iş yerlerini basacaklar. Yollara el yapımı bombalar yerleştirecekler, belediyelere musallat olacaklar. Belediyenin araçları ile milletin evini, sokağını yıkacaklar. Kimseye üç kuruşluk hayırları olmayacak” diye konuştu.

Hakkari Belediyesinin yapmış olduğu hizmetleri istatistikler ve fotoğraflarla gösteren Bakan Soylu, “Hakkari bu hizmetleri hak ediyor. Artık Hakkari hizmetle anılsın. Önümüzdeki 5 yıl bilmenizi isterim ki Cüneyt Başkan burada yetkiyi eline aldıktan sonra, Hakkari önümüzdeki 5 yılda Türkiye'nin en çok gelişen yıldız bir şehri haline gelecektir” şeklinde konuştu.

Bakan Soylu ve beraberindekiler, daha sonra Hakkari Belediyesi Çocuk Kültür ve Oyun Merkezini ziyaret ettiler. Yüzlerce çocuk ve ailesi tarafından karşılanan Bakan Soylu, daha sonra valiliğe geçti.