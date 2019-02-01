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Bakan Soylu Yüksekova'da

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, bazı ziyaretler gerçekleştirmek için Hakkari’nin Yüksekova ilçesine geldi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, bazı ziyaretler gerçekleştirmek için Hakkari'nin Yüksekova ilçesine geldi.


Sabah saatlerinde özel uçakla Selahaddin Eyyübi Havalimanı'na gelen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Hakkari Valisi İdris Akbıyık, Yüksekova Kaymakamı Ramazan Tekdüzler, askeri yetkililer, kurum amirleri ve Yüksekova Belediyespor Kadın Futbol Takımı sporcuları tarafından karşılandı.


Bakan Soylu, daha sonra karayoluyla Hakkari il merkezine geçti.

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