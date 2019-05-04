Bakan Soylu'dan esnaf ziyareti

Bir dizi ziyaretler de bulunmak üzere Hakkari'nin Yüksekova ilçesine gelen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Hakkari Valisi İdris Akbıyık, Yüksekova Kaymakamı Ramazan Kendüzler, Tümgeneral Metin Tokel, İl Emniyet Müdürü Süleyman Suvat Dilberoğlu, Büyükçiftlik Belediye Başkanı Rüştü Zeydan, Esendere Belediye Başkanı Dırbaz Büyüksu, AK Parti Hakkari İl Başkanı Emrullah Gür ve Yüksekova Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Abdurrahman Pınar tarafından karşılandı.

Buradan karayoluyla çarşı merkezine gelen Bakan Soylu, esnafın sorun ve sıkıntılarını dinledikten sonra Çukurca'da yapılan Foto Safari etkinliğine katılmak üzere hareket etti.