Bakan Vahit Kirişçi Hakkari'de

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi, çeşitli programlara katılmak ve ziyaretlerde bulunmak üzere Hakkari'ye geldi.

Sabah saatlerinde Yüksekova Havalimanına gelen Bakan Kirişçi, burada Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık ve beraberindekiler tarafından karşılandı. Daha sonra helikopterle Hakkari'ye geçen Bakan Kirişçi, burada vali yardımcıları tarafından karşılandı. Valilik Şerif Defterini imzaladıktan sonra makama geçerek Vali Akbıyık'la baş başa görüşen Bakan Kirişçi, ardından valilik toplantı salonunda kurum amirleriyle bir araya geldi. Basına kapalı yapılan toplantının ardından Bakan Kirişçi'nin gazetecilere açıklamalarda bulunması bekleniyor.