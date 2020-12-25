Bakıma muhtaç 3 zihinsel engelli kardeş yardım eli bekliyor

Hakkari'de toprak damlı evde zor şartlar altında yaşam mücadelesi veren yatağa mahkum zihinsel engelli Rahmi Bal ile zihinsel engelli kardeşleri İslam Bal ve Hamza Bal kendilerine uzanacak yardım elini bekliyor.

Hakkari'nin Bulak Mahallesi Gültekinler semtinde babadan kalma toprak damlı evde yaşam mücadelesi veren doğuştan zihinsel engelli Rahmi (51) İslam (49) ve Hamza Bal (47) aynı evde ikamet ettikleri için engelli maaşlarının kesildiği öğrenildi. Zihinsel engelli İslam Bal'ın Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı'ndan (SYDV) aylık aldığı 800 lira ile geçinmeye çalışan engelli kardeşlerin içler acısı hali yürekleri dağladı. Engelli maaşı kesilen üstüne üstlük bakıcı desteği almayan yüzde 84 zihinsel engelli Rahmi Bal, 2 yıldır yatağa mahkum yaşıyor. Engelli üç kardeş yetkililerden ve hayırseverlerden uzanacak yardım elini bekliyor. Aynı adreste ikamet ettikleri gerekçesiyle kardeşleri Rahmi ve Hamza'nın engelli aylıklarının kesildiğini iddia eden yüzde 82 raporu bulunan İslam Bal, ”Yetkililerden kardeşlerinin kesilen maaşlarının ödenmesini ve kendilerine bakıcı yardımında bulunulması çağrısında bulundular. Zihinsel ve psikolojik yüzde 82 engelli olduğunu belirten Bal, "Bir tek benim engelli maaşım geliyor. O da ayda 800 TL. Abim ve kardeşimin engelli maaşlarını kestiler. Nedeni ise aynı eve ikamet etmemiz. Abimiz 2 yıldır yatağa mahkum yaşıyor. Abimin yüzde 84 raporu olmasına rağmen bakıcı desteği verilmiyor. Günde bir öğün yemek yiyor. Yataktan çıkamıyor. Bitkisel hayatta gibi. Bir deri bir kemik kalmış. Yatakta hep düşünüyor. Tırnakları ve saçı uzamış. Bakımını yapacak kimse yok. Bizde engelliyiz. Bazen kendimizden geçiyoruz. Evin yolunu bile bulamıyoruz” dedi.

“Engelli kardeşlerimin maaşının bağlanmasını istiyorum”

Bal, "Toprak damlı bir evde yaşıyoruz. Devlet bize kömür yardımı yapıyor. Ama kömürü tutuşturacak odunumuz yok. Biz kartonlar kömürü tutuşturmaya çalışıyoruz. Evimiz çok eski. Çökmek üzere. Tapulu arazimiz var. Yetkililerden prefabrik bir ev ve abim ve kardeşimin de engelli maaşlarının bağlanmasını ayrıca bakıcı görevlendirilmesini istiyorum” diye konuştu.

Yüzde 45 zihinsel engelli Hamza Bal ise, "Kendisinin bir yıl önce İş-Kur tarafından toplum yararına çalışma programı kapsamında geçici olarak 6 aylığına çalıştırılması nedenle engelli maaşının ve yeşil kartının iptal edildiğini ifade ederek, İş-Kur'daki işinin bitmesine rağmen engelli maaşının bağlanmadığını söyledi.

“Üç engelli 800 TL maaşla geçiniyoruz”

Biz üç engelli kardeş aynı evde yaşadıklarını ifade eden Bal, “Abimiz Rahmi yıllardır yatalak halde yatağa mahkum yaşıyor. Maddi durumumuz da çok kötü. Abim İslam tek maaş alıyor. Onun aldığı 800 TL ile geçinemiyoruz. Ben ve Rahmi maaş alamıyoruz. Nedeni ise aynı evde ikamet etmemiz” dedi.

“Tapulu arazimiz var, devlet bize prefabrik ev yapsın”

Havaların soğumasıyla birlikte devletin kömür yardımında bulunduğunu fakat yakacak odunlarının olmadığını anımsatan Bal, ”Odunumuz olmadığı için kağıt ile sobayı yakmaya çalışıyoruz. Kapı ve pencerelerimiz ahşap. Çok soğuk giriyor içeriye. Ev bize ait ve tapulu. Devlet en azından bize prefabrik bir ev yapabilir” dedi.

“Bakıcı desteği istiyoruz”

Bakıma muhtaç olduklarını ifade eden Bal, ”Üçümüz de engelli olduğumuz için ne yemek yapabiliyoruz ne evi toplayabiliyoruz. Bizim engelimiz doğuştan gelen bir rahatsızlık. Bazen bir ay veya iki ay iyiyiz. Sonra aniden hayattan kopuyoruz. Bakıma muhtacız” dedi.

“Engelli maaşımız kesildi”

"Rahmi abimin yüzde 84 İslam abimin yüzde 82 benim ise yüzde 45 zihinsel engelli raporum var" diyen Bal,” Ben İş-Kurda çalıştığım için maaşım kesildi. Rahmi abim ise hakime para istemiyorum dediği için raporu iptal edildi. Hakim de ciddiye aldı. Sonuçta akli dengesi yerinde değil. Ne dediğini bilmiyor. Bu olaya anlam veremiyoruz. Normalde %80 raporu olanlar bakıcı desteği dahi alıyor. Bizlerde ne maaş var nede bakıcı. Sayın Valimiz İdris Akbıyık'tan destek ve yardım bekliyoruz” şeklinde konuştu.

Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV) yetkilileri ise, İslam Bal'ın kendilerinden aylık 800 TL aldığını, Rahmi Bal'ın yardım için başvurmadığını Hamza Bal'ın ise daha önce sigortalı bir işte çalıştığını ve kendilerine yeniden başvuru yapmadığı için maaşının kesildiğini ifade etti.