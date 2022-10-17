Baro Başkanı Canan güven tazeledi

Hakkarili avukatlar, baronun yönetim, disiplin ve denetleme kurulu ile Türkiye Barolar Birliği delegeleri için sandık başına gitti. Hakkari Ticaret ve Sanayi Odasının konferans salonunda saat 10.00'da başlayan kongrede Ergün Canan, Erdal Safalı, Gülabi Seven ve Davut Uzunköprü başkanlık için yarıştı. Divan heyetinin oluşturulmasının ardından başkan adayları birer konuşma yaptı. Yapılan seçimlerde 57 oy alan mevcut başkan Ergün Canan yeniden başkan seçildi. Diğer adaylar Erdal Safalı 32, Gülabi Seven 31 ve Davut Uzunköprü ise 22 oy aldı.

3 dönem üst üste Hakkari Baro Başkanlığına seçilen Avukat Ergün Canan, kongreye katılan tüm avukatlara teşekkür ederek, seçimin Hakkari için hayırlı olması temennisinde bulundu.