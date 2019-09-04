Başarılı valiye vatandaşlardan teşekkür ziyareti

Hakkarili 78 yaşındaki Salih Erik, ailesi ile birlikte halkla bütünleşen Vali İdris Akbıyık'ı makamında ziyaret ederek teşekkür etti.

Durankaya Beldesinde ikamet eden 78 yaşındaki Salih Erik, eşi Cemile ve oğlu Alaattin Erik Vali İdris Akbıyık tarafından karşılandı. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Vali Akbıyık, ilerlemiş yaşına rağmen kendisini ziyaret eden Salih Erik ve ailesi ile bir süre sohbet etti. 78 yaşındaki Salih Erik isimli vatandaş, göreve başladığı günden bu yana gerek idari sorumluluğunu yerine getiren gerekse de halkla bütünleşmek için il, ilçe, belde ve köy ziyaretlerinde bulunarak halkın iyi ve kötü gününde yanında yer alan Vali Akbıyık'a teşekkür etti. Vali Akbıyık'ın çok iyi bir vali olduğunu ve kendisini çok sevdiğini söyleyen Erik, ”Valim bir süre önce bizleri beldemizde ziyaret etmişti. Bu kez de biz kendisini ziyaret etmek istedik. Bizlere gösterdiği ilgi ve alakadan dolayı kendisine teşekkür ediyoruz" dedi.