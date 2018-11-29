Başarlı sporculardan Vali Akbıyık'a ziyaret

Hakkâri İl Emniyet Müdürlüğü Polis Gücü Spor Kulübü bünyesinde faaliyet gösteren sporcular, Vali İdris Akbıyık'ı makamında ziyaret ettiler.

Muay thai, karate, judo ve masa tenisi branşlarında Türkiye'de ve uluslararası alanda yapılan yarışmalarda dereceleri bulunan sporcular, İl Emniyet Müdürü Süleyman Suvat Dilberoğlu, Polis Gücü Spor Kulübü Başkanı ve Özel Harekat Şube Müdürü Şaban Bayar ve antrenörleriyle birlikte Vali Akbıyık'a ziyarette bulundular. Vali Akbıyık, kupa ve madalyalarıyla kendisini ziyaret eden sporcularla yakından ilgilenerek bir süre sohbet etti.

Burada bir açıklamada yapan Vali Akbıyık; İl Emniyet Müdürü Süleyman Suvat Dilberoğlu, Hakkâri Polis Gücü Spor Kulübü Başkanı ve Özel Harekat Şube Müdürü Şaban Bayar ve hocaların destekleriyle Türkiye'de ve uluslararası yarışmalarda derece alan Hakkarili sporcuları tebrik ederek başarılarının devamını diledi. Polis Gücü Spor Kulübünde bin 110 sporcu bulunduğunu ve bunların 541'inin lisanslı olduğunu ifade eden Vali Akbıyık, "Bu sporcu kardeşlerimizi emniyet teşkilatımızdan polis arkadaşlarımız eğitiyorlar. Bu sporcularımız muay thai, masa tenisi, karate ve judoda hem ülkemizde hem de birçok uluslararası müsabakada derece almışlar. Ülkemizde bir tek Hakkâri ilimizde polis ve sporcular arasında böyle bir işbirliğiyle çalışma var. Bu da başarıyı getiriyor. Ben hepsini tebrik ediyorum. Bundan sonra da başarılarının artarak devam etmesini diliyorum" şeklinde konuştu.