Başhekim hoparlörden halkı aşıya davet etti

Dr. Uğur Kara, kentin en işlek caddelerinde ambulans hoparlörlerinden halkı aşı olmaya davet ederek, “Korona virüs, ölüm riski olan önemli bir hastalıktır” dedi.

Hakkari'de sağlık teşkilatı ikinci doz aşı için 15 değişik mahallede geceli gündüzlü çalışma başlattı. Ambulanslarla mahallelere giriş yapan sağlık çalışanları, bir taraftan anons, diğer taraftan ise aşı yaptı. Sağlık çalışanlarına İl Sağlık Müdürü Dr. Hamdullah Kara, Devlet Hastanesi Başhekimi Uzm. Dr. Uğur Kara ile Devlet Hastanesi Müdürü Mustafa Yoldaş da eşlik etti.

Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık'ın talimatları doğrultusunda merkez, ilçe, belde, köy ve mezraları gezen sağlık ekipleri, vatandaşları aşı olmaya devam ediyor. İl Sağlık Müdürü Dr. Hamdullah Kara'nın koordinatörlüğünde sürdürülen aşı çalışmasında büyük başarı elde edildiği belirtildi. İlk doz aşamada büyük başarı elde eden sağlık çalışanları, geceli gündüzlü çalışmalarını aksatmadan sürdürüyor. İl Sağlık Müdürü Dr. Hamdullah Kara, Devlet Hastanesi Başhekimi Uzm. Dr. Uğur Kara, Devlet Hastanesi Müdürü Mustafa Yoldaş ve beraberindeki sağlık çalışanları, iki mobil aşı aracı ile kentin en işlek caddelerinde görev aldı. Sağlık çalışanları caddelerde vatandaşları durdurarak aşılarını yaptı. Vatandaşların kimi ilk, kimi ise ikinci doz aşısını yaptırdı.

Devlet Hastanesi Başhekimi Uzm. Dr. Uğur Kara, kentin en kalabalık caddeleri olan Bulvar ve Cumhuriyet caddelerinde ambulans hoparlörlerinden halka seslendi. Dr. Kara, “Sevgili Hakkarililer, aşısını yaptırmayan vatandaşlarımız lütfen ekiplerimize aşısını yaptırsın. Bütün sağlık ekiplerimiz burada. İlk doz aşıda çok ciddi bir başarı elde ettiniz. Ancak ikinci doz aşı yapmazsak koruculuğa ulaşamıyoruz. İlk dozda demeyin başım, kolum, bacağım ağrıdı, bunlar geçici şeyler. Bir iki gün sürüyor ama korona virüs ölüm riski olan önemli bir hastalıktır. Lütfen aşınızı olun, Hakkari'den bu virüsü yok etmemiz için bize yardımcı olun. Sizlerin sağlığı için buradayız. Sağlık çalışanlarımız; ilçe, belde, köy, mezra ve yaylalara kadar sizlerin sağlığı için çıkıyor. Sizlerin sağlığı için buradayız, lütfen aşınızı olunuz” dedi.

İkinci doz aşısını yaptıran Mikail Adıyaman isimli vatandaş, sağlık çalışanlarına teşekkür ederek herkesi aşı olmaya davet etti.