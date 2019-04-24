Başkale travertenleri misafirlerini bekliyor

Hakkarili Doğa Fotoğraf Sanatçısı Emin Noyan, Van'ın Başkale ilçesi sınırları içerisinde bulunan ve Pamukkale benzeri travertenlerin korunması, jeolojik çalışmalar yapılması gerektiğini söyledi.

Doğa Fotoğraf Sanatçısı Emin Noyan, Hakkari-Van karayolu üzerinde bulunan ve ilçeye 35 kilometre uzaklıkta bulunan travertenlere yaklaşık 18 kilometre yürüyerek 4 saatte vardı. Kış mevsiminde ayrı güzelliğe sahip travertenler, doğa harikası görüntüsü ve Denizli'nin Pamukkale ilçesindeki doğal oluşumlara benzerliğiyle dikkati çekiyor. Huzur ortamının sağlanmasıyla birlikte yerli ve yabancı turistlerin sık sık ziyaret ettiği 2 bin 400 rakımlı travertenlere giden doğa fotoğrafçısı Emin Noyan, travertenlerde suda yürüyüp, bol bol fotoğraf çekti. Korumanın sağlanması için öncelikle jeolojik çalışmalar yapılması gerektiğini anlatan Noyan, jeolojik çalışmalarla suyun başka yere akışının engellenmesi gerektiğini kaydetti. Sun başka yere akışının engellenmesiyle bölgenin Pamukkale'yi aratmayacak hale geleceğini ifade eden Noyan, yapılacak çalışmalarda doğal dengenin de korunması gerektiğini vurguladı.