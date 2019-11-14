Başkan Aksaç'tan Müdür Kara'ya ziyaret

Hamdullah Kara'yı makamında ziyaret etti.

Hakkari Muhtarlar Derneği Başkanı ve Sümbül Mahallesi Muhtarı Ferdi Aksaç, beraberindeki Başkan Yardımcısı ve Biçer Mahalle Muhtarı Kemal Erol ile İl Sağlık Müdürü Dr. Hamdullah Kara'yı makamında ziyaret etti. Sağlık Müdürü Dr. Hamdullah Kara'nın Hakkâri'ye sağlık alanında yaptığı yenilikler ve çalışmalarla önemli katkı sağladığını söyleyen Başkan Aksaç, kendisine başarılarının devamını diledi.

İl Sağlık Müdürü Dr. Hamdullah Kara ise, muhtarlara ziyaretlerinden dolayı teşekkür etti.