Başkan Arslan güreş turnuvası ödül törenine katıldı

AK Parti Çevre, Şehir ve Kültür Başkan Yardımcısı Şaban Arslan, Hakkari'de düzenlenen ‘Okullar Arası Güreş Turnuvası'nın ödül törenine katıldı.

Gençlik ve Spor il Müdürlüğü Spor Salonunda gerçekleştirilen törene katılan AK Parti Çevre, Şehir ve Kültür Başkan Yardımcısı Şaban Arslan, güreşin ata sporu olduğunu belirterek, bu sporun yaşatılmasında ve gelecek nesillere aktarılmasında çaba sarf eden ve emek veren herkese teşekkür etti. Arslan, “Hakkari' de Hayat Var' sloganı ile yola çıktığımız ilk günden itibaren her zaman gençlerimiz ile birlikte olduk, olmaya da devam edeceğiz. İlimiz için anlamlı ve güzel sevindiren bir tablodur. Yeni jenerasyonun heyecan ve inançla yetişmesi bizleri mutlu ediyor. Güreşimizin geçmişte olduğu gibi geleceğinin de parlak, aydınlık olduğunu görüyoruz. Bu tabloda emeği olan Valimiz Sayın İdris Akbıyık başta olmak üzere herkese teşekkür ediyorum” dedi.