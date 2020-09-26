Başkan Aydoğdu vatandaşlara maske dağıttı

Kentin değişik noktalarında vatandaşlara ücretsiz maske dağıtan Başkan Aydoğdu, korona virüs salgını nedeniyle birçok ölümün yaşandığını ifade ederek virüsten kurtulmanın en iyi yolu 14 hijyen kuralları uyulması gerektiğini söyledi. Aydoğdu, ”Hakkari'de yaşayan vatandaşlarımız sosyal mesafeye uyarak Maskeleri takip kendi sağlığını ve insanlarımız sağlığını düşünüp hareket etmeliyiz. Korona virüsü belirtileri taşıyan engelli ve diğer vatandaşlarımızın acilen herhangi bir sağlık kuruluşuna gitmeye davet ediyoruz. Her türü türlü önemli alan başta Cumhurbaşkanımıza Sağlık Bakanlığımıza, Hakkari Valimize ve sağlık çalışanlarımıza kolluk kuvvetlerine teşekkür ederiz” dedi