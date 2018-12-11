Başkan Aydoğdu'dan AK Parti'ye ziyaret

AK Parti İl Başkanı Emrullah Gür ile görüşen Başkan Aydoğdu ve beraberindeki dernek üyeleri, engellilerin karşılaştığı genel sıkıntılar hakkında bilgi verdiler.

Başkan Gür ise, parti olarak her zaman engellilerin yanında olduklarını ve olmaya devam edeceklerini belirterek, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Ziyaretin ardından bir açıklama yapan Başkan Aydoğdu, “Engellilerin karşılaştığı bir takım genel sorunları Başkan Gür ile paylaştık. Bu arada Hakkari geneli için engelli kardeşlerimizin elektrik abonelerinden engelli tarifesi uygulaması için hükümetimizin EPDK'ya talimat vererek bu konuyla ilgili yardımcı olmalarını istedik. Ayrıca üyelerimize ve engelli kardeşlerimize ilgi ve alakalarından dolayı Başkan Gür'e nezaketlerden ötürü şükranlarımızı sunarız” dedi.