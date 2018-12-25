Başkan Bilici: “Yüksekova'mız için kollarımızı sıvadık”

AK Parti Yüksekova İlçe Başkanı Naci Bilici, Yüksekova'nın hak etmediği olayların tekrar yaşanmaması için çaba gösterecekleri belirterek, “Herkesin de bunun için çaba göstermesini istiyoruz” dedi.

İlçenin İpekyolu Caddesi üzerindeki yeni yerlerine taşındıklarını dile getiren AK Parti İlçe Başkanı Naci Bilici, “AK Parti'nin Yüksekova'da çok daha büyük oylara ulaşması için çaba sarf edeceğiz. Yüksekova'da bırakılmış tüm hizmetleri inşallah var gücümüzle halkımıza hasretle kavuşturacağız. Bizim işimiz sadece hizmettir. Burası herkesin yeri, tüm Yüksekovalıların yeri, hizmet kapısı olarak açılmıştır. Tek derdimiz insanımızı unutulmuş tüm güzelliklere kavuşturmaktır. Allah'ın izniyle hizmet sevdamız tüm ülkemize hayırlı olur. Bu bir ak hizmettir, daima da gönüllerde bitmeyecek. Yüksekova'mız için kollarımızı sıvadık, her şey Yüksekova'mız ve geleceğimiz için. Yüksekova'nın hak etmediği olayların tekrar yaşanmaması için çaba göstereceğiz ve herkesin de bunun için çaba göstermesini istiyoruz. Onun için Yüksekova'mıza sahip çıkalım, çocuklarımıza güzel günler yaşatalım” dedi.