Başkan Büyüksu'dan örnek davranış

Hakkari'nin Yüksekova ilçesine bağlı Esendere Belde Belediye Başkanı Dırbaz Büyüksu, TYT ve AYT sınavı için il merkezi ve Van'a gidecek öğrencilerin yol ve iaşe giderlerini karşılayacaklarını belirtti.

Başkan Büyüksu, 12.sınıf olan ve önceki yıllarda mezun olup ikameti beldede olan tüm öğrencilerin maddi durumlarına bakılmaksızın TYT ve AYT için yol ve iaşe giderlerinin belediye tarafından karşılanacağını söyledi. Her zaman eğitimin yanında olduklarını belirten Başkan Büyüksu, ''ÖSYM'nin 18 Haziran 2022 tarihinde Temel Yeterlilik Testi (TYT), 19 Haziran 2022 tarihinde ise Alan Yeterlilik Testi (AYT) ile Yabancı Dil Testi sınavlarına girecek 12.sınıf öğrencileri ile önceki yıllarda mezun olan beldemizde ikamet eden öğrencilerin tamamına (maddi durumlarına bakılmaksızın) belediyemize başvurmaları halinde yol ve iaşe giderlerini biz karşılıyoruz. Ödemeler öğrencilerimizin kendi hesaplarına yatırılacaktır. Şimdiden tüm öğrencilerimize hayatlarında başarılar diliyoruz. Daima yanlarında olduğumuzu belirtiyoruz'' dedi.

Hangi şehre gidecek öğrenciye ne kadar verilecek

Yüksekova ilçe merkezinde sınava girecek öğrencilere 100TL, Hakkari il merkezinde sınava girecek öğrencilere 250 TL, Van il merkezinde sınava girecek öğrencilere 400TL ücret ödeneceği belediye tarafından belirtildi. Öğrencilerin dilekçe, sınav giriş belgesi fotokopisi, kimlik fotokopisi, banka IBAN numarası olan gerekli belgeleri getirmesinin ardından ödemelerin hesaplarına aktarılacağı açıklandı.