Başkan Büyüksu'ya eğitime destek plaketi

Hakkari'nin Yüksekova ilçesi Esendere Beldesi Belediye Başkanı Dırbaz Büyüksu'ya eğitime verdiği destekten dolayı teşekkür plaketi verildi.

İl Milli Eğitim Müdürü Bilal Gür, İlçe Milli Eğitim Müdürü Servet Canlı ve şube müdürleri ile birlikte, Esendere Beldesi Belediye Başkanı Dırbaz Büyüksu'yu makamında ziyaret ederek, okullara verdiği destekten dolayı kendisine Türk bayrağı ve teşekkür plaketi verdi. Buruda konuşan Müdürü Gür, Başkan Büyüksu'nun birkaç okulda bakım, onarım, boya, badana, çevre ve bahçe düzenlemesi gibi çalışmaların yapılmasına destek verdiğini belirterek, “Kuşkusuz belediye başkanımızın eğitime ve çocuklara verdiği değer, belediyenin yönetilmesinde de kendisini çok olumlu biçimde gösteriyor. Başkanımızın talimatıyla okullarımızın boya, badana, ihata duvarları ve bahçe düzenlenmeleri yapıldı. Başkanımızdan Allah razı olsun. Eğitime verdiği desteği ve katkıları çok önemli buluyoruz. Okullarımıza yapmış olduğu hizmetlerden dolayı mili eğitim camiası olarak, öğrenci ve velilerimiz adına kendisine teşekkür ediyorum. Bundan sonra da başkanın desteğini yanımızda hissedeceğimize eminim” dedi.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Esendere Beldesi Belediye Başkanı Dırbaz Büyüksu da, "Eğitim kurumlarına hizmet etmek bizi mutlu ediyor. Okulların fiziki anlamda daha kaliteli bir hale gelmesi için üzerimize düşen görevi yerine getiriyoruz. Eğitimin kalitesi ve niteliğini yükseltecek, öğrencilerimizin sağlıklı ve düzenli ortamda eğitim öğretim almalarını sağlayacak her türlü hizmet, proje ve çalışmanın içinde yer almaya, İl Milli Eğitim Müdürü Bilal Gür Beyefendiyle birlikte, yöneticilerin ve okul aile birliklerinin bu yönde atacakları her adıma destek vermeye, okullarımızın eksikliklerini gidermeye devam edeceğiz” diye konuştu.