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Başkan Çoğaç'tan esnafa destek veren mülk sahiplerine plaket

Hakkari’nin Yüksekova Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Vedat Çoğaç, korona virüs sürecinde esnafa kira konusunda yardımcı olan mülk sahiplerine plaket verdi.

Hakkari'nin Yüksekova Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Vedat Çoğaç, korona virüs sürecinde esnafa kira konusunda yardımcı olan mülk sahiplerine plaket verdi.


Yüksekova ilçesinde İçişleri Bakanlığının kararnamesi kapsamında geçici olarak kapatılan iş yerlerinin sahipleri, destek olmak amacıyla kiracılarından 2 aylık kirayı almayarak örnek davranış gösterdiler. Bu davranışa duyarsız kalmayan Yüksekova Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Vedat Çoğaç, korona günlerinde kirada oturan esnafı zor durumda bırakmayan tüm mülk sahiplerine plaket vererek teşekkür etti.


Mülk sahiplerine plaket veren Yüksekova Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Vedat Çoğaç, “Yüksekova Esnaf ve Sanatkarlar Odasının başlatmış olduğu ‘İyilik Hareketi'ne duyarlı kalarak çağrımıza cevap olan mülk sahiplerimiz oldu. Mülk sahiplerimiz, zor durumda bulunan esnafımıza birer, ikişer ve üçer ay kira desteklerinde bulundular. Bu iyilik hareketi büyüyerek devam edecek. Diğer mülk sahiplerine de böyle bir isteğimiz var. Esnaf ve Sanatkârlar Odası olarak kendilerini izole ederken vicdanlarını açık tutan mülk sahiplerimize bu anlayışlarından dolayı kendilerine teşekkür ediyoruz” dedi.

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