İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Başkan Çoğaç'tan ihtiyaç sahiplerine ekmek

HAKKARİ (İHA) – Hakkari’nin Yüksekova Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Vedat Çoğaç, ihtiyaç sahiplerine ekmek dağıttı.

HAKKARİ (İHA) – Hakkari'nin Yüksekova Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Vedat Çoğaç, ihtiyaç sahiplerine ekmek dağıttı.


Türkiye genelinde uygulanan sokağa çıkma kısıtlanmasıyla Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde tedbirlerde üst seviyeye çıkarıldı. Bayramın başlamasıyla ilçe genelinde güvenlik güçleri sıkı tedbirler alırken, Yüksekova Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Vedat Çoğaç ise evde kalan ihtiyaç sahiplerine ekmek dağıttı. Konuyla ilgili açıklama yapan Yüksekova Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Vedat Çoğaç, “Pandeminin oluşturduğu tahribat ortada. Halk olarak almış olduğumuz önlem ve tedbirler ile kendimizi izole etmeye çalışırken gönlümüzü ve vicdanımızı açık tutmaya çalıştık. Dört günlük sokağa çıkma kısıtlamasında özellikle bayramın birinci gününe denk gelen yağmurlu havanın oluşturduğu olumsuzluklara karşı hem ihtiyaç sahiplerine hem de kısıtlı olan 20 yaş altı ve 65 yaş üstü vatandaşlarımıza ekmeğini ve farklı ihtiyaçlarını karşılamaya çalıştık” dedi

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.