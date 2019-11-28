Başkan Çoğaç'tan öğrencilere saz ve erbane

Hakkari'nin Yüksekova Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Vedat Çoğaç, ilçede ‘Yüksekova Kültürüm' adı altında kurulan genç dengbejler grubuna 8 adet saz ve 8 adet erbane hediye etti.

Yüksekova Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Vedat Çoğaç, ilçede kaybolmaya yüz tutmuş kültürün gün yüzüne çıkması için saz ve erbaneden oluşan müzik aletlerini ‘Yüksekova Kültürüm' grubunun liseli öğrencilerine hediye etti. Öğrencileri sevindiren Başkan Çoğaç, “Dengbejlik bizim coğrafyada bir yaşam biçimidir. Kürt kültürüne has bir gelenek olmasıyla beraber Kürt kültürünün en eski sözlü edebiyatıdır. Klam-stran (şarkı) yaşanmış gerçek hikayelerdir. Klam söylenirken o an o olayı yaşıyormuş gibi hissedersiniz kendinizi. Bu güzel ve değerli kardeşlerimizde bir araya gelip, tarihimizin canlı kitabı olan dengbejlik kültürümüzü farkındalık oluşturarak yaşamaya ve yaşatmaya çalışıyorlar. Hayata geçirmek istedikleri bu güzel projelerine oda olarak grubun tüm üyelerine bağlama ve saz desteğinde bulunarak yardımcı olduk. İçimizde Şakiro ve Ayşeşan gibi seslerin var olduğunu biliyoruz. Yeter ki görmek isteyelim. Bu kardeşlerimize başarılar diliyoruz, umarız istedikleri ve diledikleri olur. Buradan tüm öğrencilerimize başarılar diliyorum” dedi.

Yüksekova Kültürüm Grup Başkanı Kahraman Aytan ise, gün yüzüne çıkacak kültür adına minnettarlığını Başkan Çoğaç'a sundu.

Öğrenci olan Kübra Genç ise, güzel sesiyle dengbejliğe katkı sunacağını söyleyip, Başkan Vedat'a teşekkür etti.