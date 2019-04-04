Başkan Demirci tebrikleri kabul ediyor

AK Parti'den Hakkari Durankaya Belediye Başkanlığına seçilen İsmail Demirci, kent merkezindeki ofisinde tebrikleri kabul ediyor.

31 Mart seçimlerinde yüzde 62 civarında oy alarak Durankaya Belediye Başkanlığına seçilen İsmail Demirci, seçimden sonra iki gün beldede tebrikleri kabul etmiş, belde sakinlerinin yoğun ilgisi ile karşılaşmıştı.

Dün ilçe seçim kurulunda mazbatasını alan Demirci, bugün de kent merkezinde bulunan ofisinde belde sakinlerinin tebriklerini kabul etmeye devam etti. Demirci, seçim sürecinin geride kaldığını belirterek, “Durankaya halkına hizmet etme zamanı geldi. Bu süreçte bize destek veren vermeyen bütün halkımıza hizmetin en iyisini vermek için elimizden gelen gayreti göstereceğiz. Halkımızın teveccühü bize ayrı bir sorumluluk vermiştir. İnşallah halkımızla beraber beldemizi güzel yerlere getireceğiz" diye konuştu.