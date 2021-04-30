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Başkan Demirci'den Müdür Gür'e teşekkür

Hakkari’nin Durankaya Belde Belediye Başkanı İsmail Demirci, beldelerinde yapılan çalışmalardan dolayı İl Milli Eğitim Müdürü Bilal Gür’e teşekkür ederek hediye takdiminde bulundu.

Hakkari'nin Durankaya Belde Belediye Başkanı İsmail Demirci, beldelerinde yapılan çalışmalardan dolayı İl Milli Eğitim Müdürü Bilal Gür'e teşekkür ederek hediye takdiminde bulundu.


Başkan Demirci, Vali İdris Akbıyık gibi önceliklerinin bugüne kadar eğitim olduğunu belirterek, “Beldemizde bulunan okullarımızı ziyaret ederek, eksikleri tespit ve temin edebilmek adına yapmış oldukları her türlü hizmetlerden ötürü İl Milli Eğitim Müdürümüz Bilal Gür'e çok teşekkür ederim" dedi.


İl Milli Eğitim Müdürü Bilal Gür de, Durankaya Belde Belediye Başkanı İsmail Demirci'nin eğitime olan duyarlılığı ve desteğinden güç aldıklarını belirterek, “Müdürlük olarak eğitim alanında hizmetlerimize her zaman devam edeceğiz, çünkü bu bizim asli vazifemiz. İlimizin eğitimdeki meselelerini çözmek için daima sahada olmaya devam edeceğiz” şeklinde konuştu.

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