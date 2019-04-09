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Başkan Demirci'den Vali Akbıyık'a ziyaret

Hakkari’nin Durankaya Belde Belediye Başkanı seçilen İsmail Demirci, meclis üyeleri ve muhtarlarla birlikte Hakkari Valisi İdris Akbıyık’ı makamında ziyaret etti.

Hakkari'nin Durankaya Belde Belediye Başkanı seçilen İsmail Demirci, meclis üyeleri ve muhtarlarla birlikte Hakkari Valisi İdris Akbıyık'ı makamında ziyaret etti.


31 Mart yerel seçimlerinde AK Parti'den Hakkari'nin Durankaya Belde Belediye Başkanı seçilen İsmail Demirci ziyaretlerini sürdürüyor. Başkan İsmail Demirci, beraberindeki meclis üyeleri ve muhtarlarla Hakkari Valisi İdris Akbıyık'ı makamında ziyaret etti. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Vali Akbıyık, Başkan Demirci ve beraberindeki meclis üyeleri ve muhtarlara yeni görevlerinde başarılar diledi.

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